Auf eine 40-jährige Tätigkeit im landwirtschaftlichen Betrieb Reimann in Forsthövel blickte 1975 Willi Klaes zurück. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde, an der beide Familien teilnahmen, erhielt der Jubilar aus der Hand des Ortslandwirtes Naendrup Urkunde und Präsent der Landwirtschaftskammer. In der Laudatio auf Willi Klaes wurde insbesondere auf das gute Verhältnis zwischen beiden Parteien hingewiesen. Der Jubilar, in Werne geboren, ging nach dem Schulbesuch in die Landwirtschaft. Im Jahre 1941 wurde er Soldat und geriet 1945 in Nordafrika in britische Gefangenschaft. Seit 1950 ist er verheiratet und hat zwei Söhne.