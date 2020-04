Nachdem 1975 am Davertturm in Davensberg so einige Neuerungen angebracht und die Parkplatzanlagen für die Davertwanderer fertiggestellt sind, waren Gemeindearbeiter Anfang April dabei, Absperrungen besonderer Art zu treffen. Am Eingang des Wanderweges, der am Parkplatz des Davertturmes beginnt, ist jetzt eine Sperre für Fahrräder und Mopeds angebracht. Die Gemeinde hatte, in den wenigen Tagen des Bestehens dieses Wanderweges feststellen müssen, dass der Weg von jugendlichen Fahrern nicht nur so ganz nebenbei benutzt wurde, sondern auch bereits beschädigt wurde. Die Gemeinde möchte nicht nur den Wanderern einen ungestörten Genuss des Wanderns garantieren, sondern auch sich selbst möglichst noch vor Schaden bewahren.