Musikalische Grüße in den Altenheimen: Was in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten üblich war, ist in dieser Weihnachtszeit wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Das Bild aus dem Herberner Malteserstift St. Benedikt ist aus einem zweiten Grund historisch. Der Männergesangverein, später Männerchor, Herbern hat sich inzwischen aufgelöst. Das Foto hier stammt aus dem Jahr 2000.