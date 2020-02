Ein 43-jähriger Autofahrer hatte am Montagabend auf der L 551 (Weseler Straße) zwischen Appelhülsen und Buldern ein entgegenkommendes Auto übersehen, wie die Polizei nach ersten Ermittlungen mitteilte. Beim Linksabbiegen in die Gewerbestraße in Buldern kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 47-Jährigen.

Dabei wurden der Unfallverursacher und die fünf Insassen des anderen Autos schwer verletzt. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht. Die Straße wurde am Unfallort für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt.