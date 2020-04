In Zusammenhang mit einem versuchten Raubüberfall auf ein Lebensmittelgeschäft am 26. März in Dülmen hat die Polizei Coesfeld ein Foto des Täters veröffentlicht.

Gegen 20.50 Uhr betrat er den Supermarkt an der Lüdinghauser Straße. Dort begab er sich zur Kasse und verlangte von der anwesenden Kassiererin unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Bargeld. Vermutlich wurde der Unbekannte durch Geräusche anderer im Markt anwesender Mitarbeiter gestört und verließ das Geschäft. Er flüchtete zu Fuß.

Gasmaske und Camouflage-Kleidung

Wer kennt eine Person mit solch einer beigefarbenen Gasmaske (mit abgehendem Schlauch vorne) und der typischen Camouflage-Bekleidung?

Foto: Polizei

Darüber hinaus gibt es weitere Details zum Aussehen: Der Täter ist rund 1,75 Meter groß, 40 bis 50 Jahre alt, hat eine normale Statur, dunkle kurze graue Haare mit grauen Strähnen. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Softshell-Jacke, einer hell-beigen Camouflage-Hose und braunen Stiefeln. Er verwendete eine schwarze Waffe.

Wer Hinweise auf die beschriebene Person geben kann, wird gebeten, sich unter 02594-7930 bei der Polizei in Dülmen zu melden.