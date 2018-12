Langjährige Helfer zeichnete die Ortsgruppe Havixbeck des Technischen Hilfswerks (THW) im Rahmen ihrer Weihnachtsfeier aus. Auch auf die Aktivitäten und Einsätze des zu Ende gehenden Jahres wurde zurückgeblickt.

Geehrt wurden Michael Ahlers, Anita Elsässer und Brigitte Schmengler für zehn Jahre, Dominik Menke für 20 Jahre und Christoph Schulte für 25 Jahre Mitgliedschaft im THW. Dirk Nachbarschulte kam auf 30 und Ralph Hartmann auf 40 Dienstjahre im THW.

Der zweite Helfer im Ortsverband Havixbeck, der neben Günter Lange auf eine 50-jährige Mitwirkung im THW zurückblicken kann, ist Wolfgang Behr. Ihm wurde die Ehrenurkunde überreicht, die von THW-Präsidenten Albrecht Broemme unterschrieben worden war.

Zugführer Benedict Hüls­ken dankte im Namen aller THW-Helfer mit einem Präsentkorb der Ortsbeauftragten Dr. Christiane Bettin für deren mittlerweile 20 Jahre währende Tätigkeit als Ortsbeauftragte. Die Beauftragung wurde zum 1. November vom Landesbeauftragen des THW in NRW, Dr. Hans-Ingo Schliwienski, nach einstimmiger Vorschlagswahl des Ortsausschusses für weitere fünf Jahre verlängert.

In einer von Alexander Wessel vorbereiteten Fotoshow wurden zahlreiche Bilder und Eindrücke präsentiert, die einen umfangreichen und interessanten Rückblick auf das Jahr 2018 gaben. Die Ortsbeauftragte Dr. Christiane Bettin rief unter anderem die Einsätze in Erinnerung, zu denen THW-Helfer des Ortsverbands ausgerückt waren. Darunter waren das Sturmtief Friederike Anfang des Jahres, der Einsatz nach den Starkregenfällen in Coesfeld, der Katholikentag in Münster und der Einsatz beim Moorbrand in Meppen. Bislang zählte Bettin über 15 000 Dienststunden im Jahr 2018 im Ortsverband – ein Spitzenwert, der die Vorjahre deutlich übertroffen hat.