Das Türchen Nummer 14 des Lebendigen Adventskalenders in Hohenholte öffnete sich vor der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB). Das vorweihnachtliche Zusammentreffen, das wie in jedem Jahr an mehreren Abenden im Dezember im Stiftsdorf organisiert wird, bot den rund 20 Besuchern an der KÖB eine Geschichte über ein besonderes Weihnachtsfest im Wald.

Eine Igelfamilie und viele weitere Waldtiere, die eigentlich mitten im Winterschlaf schlummern sollten, sind wegen des Tauwetters kurz vor Heiligabend aufgewacht. Da beschließen der Igeljunge Joscha und seine Freunde, auch einmal Weihnachten zu feiern. Die Geschichte wurde vorgelesen und gleichzeitig mit Pappfiguren von einigen Kindern vorgespielt. Weitere Kinder und Erwachsene verfolgten die Darbietung auf der anderen Seite der Bühne.

Hinter der Bühne standen mehrere Kinder und bewegten die Pappfiguren. Foto: Bernd Kleimanns

Gemeinsam gesungene Weihnachtslieder, inklusive Flötenbegleitung, sowie Glühwein, Kinderpunsch und Lebkuchen rundeten das adventliche Treffen im Stiftsdorf ab.

Viele Weihnachtsgeschichten, ähnlich wie die beim Lebendigen Adventskalender vorgetragene, können in der Bücherei noch am kommenden Donnerstag (20. Dezember) zwischen 17 und 18 Uhr ausgeliehen werden, bevor die Weihnachtspause beginnt. Im neuen Jahr öffnet die KÖB Hohenholte bereits am 3. Januar (Donnerstag) wieder.