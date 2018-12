Die Besucher des Baumberger-Sandstein-Museums würden mit großer Mehrheit das im Eingangsraum ausgestellte Meisterstück retten wollen, wenn morgen die Welt unterginge. Menschen aus der Zukunft, so die Projektidee, meldeten sich bei den Museen des Münsterlandes und baten darum, ihnen kulturelle Objekte zu schicken. Denn sie hatten ihre Kultur verloren. 28 Museen und Ausstellungshäuser beteiligten sich an dem Projekt.

Um die 200 Besucher haben sich im November an der Abstimmung des Kooperationsprojekts „Apokalypse Münsterland“ beteiligt. Von den zehn vorgeschlagenen Ausstellungsstücken, darunter sehenswerte Bildhauerarbeiten aus Barock und Renaissance, fand das 1993 angefertigte Meisterstück des Steinmetzen Christoph Schumacher deutlich die meiste Zustimmung.

Ab Januar wird die Sandsteinarbeit nun von Studenten der Fachhochschule (FH) Münster, Fachbereich Architektur, digitalisiert und virtuell in Szene gesetzt. Im Sommer 2019 tourt sie dann in digitaler Form gemeinsam mit 27 ausgewählten Kulturgütern anderer Museen in einem Container durch die Region.

Ziel des Projekts „Apokalypse Münsterland“ unter der Projektleitung des Münsterland e.V. ist es, dass die Besucher neue Formen der Interaktionen in und mit Museen ausprobieren können und so ihr Interesse an heimischer Kultur gefördert wird. Die Museen selbst können durch das Projekt neue, digitale Methoden der Wissensvermittlung und der Einbindung der Besucher testen und durch die münsterlandweite Kooperation ihre Sichtbarkeit erhöhen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Projekt „Apokalypse Münsterland“ wird gefördert und unterstützt durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen über das Landesförderprogramm Regionale Kulturpolitik und die Commerzbank-Stiftung.