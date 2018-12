Keine überhastete Planung

Die Bürgerinitiative „Gegenwind Havixbeck-Hohenholte“ traf sich am Dienstagabend. Dem Gastbeitrag von Prof. Werner Mathys aus Greven, der sich seit Jahren gegen den Bau gigantischer Windkraftwerke im Münsterland einsetzt, wurde große Aufmerksamkeit geschenkt. Es wurde deutlich, dass die rund 30 000 in Deutschland laufenden Kraftwerke erwiesenermaßen zu keinerlei Einsparung von CO2 geführt haben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Eine durch Infraschall, Lärm und Bodenvibrationen stark betroffene Familie aus dem Süden Münsters berichtete aus erster Hand, wie ihr Haus durch die Errichtung derartiger Kraftwerke unbewohnbar gemacht wurde.

Man war sich einig, dass die ungehinderte Ausbreitung der Windindustrie dazu führt, dass wertvolle Natur- und Kulturlandschaften durch die riesigen Kraftwerke zerstört und Nachbarschaften gespalten werden, berichtet die Initiative. Es käme zu einem Angriff auf die Gesundheit und körperliche Unversehrtheit der betroffenen Bürger sowie zu einer entschädigungslosen Enteignung durch massive Wertverluste benachbarter Immobilien. Insbesondere wurde die Dokumentation zur Gefahr durch Windkraftwerks-Infraschall diskutiert.

Mit großer Zustimmung wurde zur Kenntnis genommen, dass die Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld das Vorhaben der Landesregierung begrüßen, die Planungsvorschriften zur Steuerung der Windenergienutzung zu ändern (WN-Bericht vom 13.12.2018).

Bürgermeistersprecher Richard Borgmann (Lüdinghausen) erläuterte in diesem Bericht die Vorzüge einer Länderöffnungsklausel zur Einführung von Mindestabständen zwischen Kraftwerken und Wohnbebauung. Laut Bürgerinitiative sei dies insbesondere wichtig für die Kraftwerksfelder in Natrup und Herkentrup, die teilweise nur 650 Meter an bestehende Wohngebiete heranreichen.

Aus diesem Grunde erwartet die Bürgerinitiative vom Bürgermeister und den Lokalpolitikern, die Ergebnisse der politischen Initiativen auf Bundes- und Landesebene (Arbeitsgruppe „Akzeptanz“ der GroKo, geänderter Landesentwicklungsplan NRW, verschiedene Bundesratsinitiativen, CDU-Parteitagsbeschluss) abzuwarten.

Die neuen politischen Erkenntnisse sollten einer überlegten Güterabwägung zugrunde gelegt werden, statt einer unnötig überhasteten Planung zu folgen, die zum baldigen und unumkehrbaren Bau dieser monströsen Industrieanlagen im Gemeindegebiet führen würde.