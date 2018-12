Havixbeck -

Bürgermeister Klaus Gromöller hatte eingeladen und so versammelte sich eine Gruppe Havixbecker Bürger am Mittwochabend. Allen gemeinsam war die Überzeugung, dass die Erweiterung des Baumberger-Sandstein-Museums zu einem Kompetenzzentrum für Naturstein und Baukultur eine gute Sache für Havixbeck sei, heißt es in einer Pressemitteilung vom Donnerstag.