Wer die festliche Advents- und Weihnachtsstimmung über die Feiertage hinaus verlängern möchte, hat dazu Gelegenheit. Denn am 28. Dezember (Freitag) gestalten drei Chöre ein besonderes Weihnachtskonzert. So laden an diesem Tag der Kammerchor Havixbeck, der Chor „Gospel & Friends“ und der Männergesangverein „Cäcilia“ aus Bösensell um 18 Uhr in die Pfarrkirche St. Dionysius ein.

Unter der Leitung von Elke Schönfeld-Terhaar und Martin Heinrichs bringt der große Projektchor unterschiedlichste Weihnachtslieder zu Gehör. Mitsingen ist erwünscht. So wird unter anderem das mittelalterliche „O Magnum Mysterium“ zu hören sein, aber auch englische und deutsche Weihnachtsklassiker sowie Gospelsongs oder die Volksweise „Leise rieselt der Schnee“.

Am 29. Dezember (Samstag) führen die Chöre das gleiche Programm um 16.30 Uhr in der Kirche Sankt Johannes-Baptist in Bösensell auf.

Der Eintritt zu den beiden Kirchenkonzerten ist frei. Die Chormitglieder freuen sich jedoch über eine freiwillige Spende zur Kostendeckung.