Neuer Pflegedienst nimmt Arbeit auf

In einer Feierstunde segnete Pastor Hermann Kappenstiel die Räume des neuen Pflegedienstes „Jakobus Pflege und Betreuung“ ein. Der Pflegedienst ist ein Kooperationsprojekt der Stift Tilbeck GmbH und der St. Ludgerus-Stift Billerbeck gGmbH. Der Pflegedienst ist präsent in Havixbeck-Tilbeck und im St.-Ludgerus-Stift in Billerbeck. Neben den älteren Menschen übernimmt das Team auch die Versorgung von Menschen mit Behinderung.

Markus Wixmerten, Geschäftsführer des St.-Ludgerus-Stiftes und des Pflegedienstes „Jakobus Pflege und Betreuung“, freute sich, dass trotz der vorweihnachtlichen Terminfülle viele der Einladung zur Einsegnung gefolgt sind.

Insbesondere Mitarbeitende und Partner, die den Dienst mit auf den Weg gebracht haben, nahmen an der Einsegnung teil.

Dass der Dienst auch für Menschen mit Behinderungen in der Baumberge-Region gegründet wurde, betonte Ruth Meyerink, Geschäftsführerin der Stift Tilbeck GmbH.

Hermann Kappenstiel segnete die Menschen und die Räume und wünschte ihnen Gottes Segen auf dem Weg zu den Klienten.

Über die vielen guten Wünsche freute sich Sylvia Klein, Pflegedienstleiterin der „Jakobus Pflege und Betreuung“. Gemeinsam mit ihrem Stellvertreter Tim Volz strich Sylvia Klein heraus, dass das gesamte Team sich auf die Menschen freue, die in Havixbeck und Billerbeck Pflege benötigen. Das Team besteht aus erfahrenen Gesundheits- und Krankenpflegern, Altenpflegern und Heilerziehungspflegern.

Mit diesem neuen Pflegedienst würden nun neue Kapazitäten in dem knappen Markt der ambulanten Pflege frei, sodass nun mehr Menschen ambulant versorgt werden könnten, heißt es in der Pressemitteilung des Pflegedienstes abschließend.