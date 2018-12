Bereits zum sechsten Mal haben die 40 Musiker der Jugendmusik Havixbeck an den Jugend-in-Concert-Adventskonzerten in der Roncalli-Schule in Ibbenbüren teilgenommen. Die Idee und der Kontakt entstanden durch den Dirigenten der Jugendmusik, Norbert Fabritius, der an der Roncalli-Schule seit vielen Jahren arbeitet und unter anderem das dortige Schulorchester und die Schulband leitet.

Das Interessante und auch Schwierige für die Orchestermusiker und den Dirigenten gleichermaßen war, dass lange im Vorfeld mit Schülern der Bläserklassen der Roncalli-Schule gemeinsam für die Aufführung geprobt wurde und man zusammen als Jugend-in-Concert-2018-Orchester bei den Adventskonzerten auftrat. Für die jungen Musiker sei das eine tolle und bereichernde Erfahrung gewesen, berichtet die Musikschule Havixbeck.

Das JIC-Orchester unter der Leitung von Norbert Fabritius meisterte am vergangenen Wochenende gleich zwei Konzerte und beeindruckte die Zuschauer durch sein Können. Die Aula der Roncalli-Schule bot einen tollen Klang und war in adventliche Stimmung getaucht. Ganz bezaubert waren die vielen Besucher des Adventskonzertes von dem abwechslungsreichen Programm.

Ein großer Dank galt auch den Gastgebern aus Ibbenbüren. Für die Gäste aus Havixbeck war alles vorbereitet für ein Wochenende mit Übernachtung und Verpflegung. Nach dem Konzert am Sonntagmittag ging es dann mit Sack und Pack wieder gen Heimat, und mit einem Rucksack voller Eindrücke.