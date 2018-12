Präsidium und Vorstand des DRK-Kreisverbands besuchten am Sonntag die DRK-Rettungswachen. Am Nachmittag waren die Diensthabenden in Havixbeck an der Reihe. Mardjan Namini und Daniel Steens hatten noch bis zum Abend Dienst und auch gerade keinen Einsatz.

Konrad Püning, DRK-Präsident, bedankte sich bei allen Einsatzkräften, auch bei denen, die in den nächsten Tagen noch im Dienst sein werden. „Wie wichtig der Dienst ist, sehen wir an den Einsatzzahlen“, so Püning.

Rund 1250 Einsatzfahrten wurden mit dem Rettungswagen in diesem Jahr von Havixbeck aus gefahren. Dazu kommen noch rund 100 Krankentransportfahrten.

Für Michael Hofmann, Leiter Rettungsdienst, und Vorstand Christoph Schlütermann, ein Indiz dafür, dass auch der zukünftige 24-Stunden-Notarzteinsatz aus Nottuln der richtige Weg sei. Nur für den Bereich Havixbeck sei eine Steigerung der Einsätze von 20 Prozent feststellbar. Schlütermann machte deutlich, dass man dringend Personal suche, um der Aufgabe gerecht zu werden. Die Ausbildung wie der Verdienst seien verbessert worden.