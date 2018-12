Mit einem Kirchenkonzert stimmte das Jugendorchester am Nachmittag des vierten Adventssonntags das Publikum in der Pfarrkirche St. Dionysius auf die Feiertage ein. Unter der Leitung ihres Dirigenten Rainer Becker spielten die jungen Musiker festliche und besinnliche Weihnachtslieder ebenso wie sinfonische Musik zum Entspannen und Nachdenken.

Eröffnet wurde das Konzert unter dem Thema „Ankunft – Musik zur Einstimmung auf Weihnachten“ vom Holzbläserensemble, das die „Overture for woodwinds“ von Philip Sparke anstimmte. Mit „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ folgte gleich eines der bekanntesten und beliebtesten Kirchenlieder zur Adventszeit. Auch „Veni Immanuel – Meditation on ‚O come, O come Immanuel‘“ von Philip Sparke und „Es kommt ein Schiff geladen“ hatten Bezug zu Weihnachten.

Bei mehreren Stücken wurde das Jugendorchester von der Harfenistin Merle Fuchs begleitet. Aufgeführt wurde unter anderem der dritte Satz „Allegro“ aus dem „Concerto pour Harpe“ von Serge Lancen. Bei „Rahoon – A Rhapsody for Solo Clarinet“ war Alfred Reed war Julia Henrichmann als Solistin an der Klarinette zu hören.

Zu den sinfonischen Kompositionen, die das Jugendorchester zur Aufführung brachte, gehörten zum Beispiel „Cantique de Jean Racine” von Gabriel Fauré, „The king of love my shepherd is“ von Alfred Reed sowie „Sleigh Ride“ von Leroy Anderson.

Das Jugendorchester Havixbeck wiederholt das Programm bei zwei weiteren Auftritten direkt nach Weihnachten. Die Konzerte finden am kommenden Donnerstag (27. Dezember) um 19 Uhr in der St.-Laurentius-Kirche in Senden und am Freitag (28. Dezember) um 19.30 Uhr in der St.-Stephanus-Kirche in Münster (Aaseestadt) statt. Beim Konzert in Münster präsentiert die Sandmalerin Elena Handel ihre Sandkunst passend zur Orchestermusik. Die Künstlerin gestaltet mit Sand beeindruckende Bilder zu ausgewählten Werken.

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Um Spenden für die Jugendarbeit wird gebeten.