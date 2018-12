Familie ist die tragende Säule

Yette Monse ist mit ihren 80 Jahren immer noch eine Frau mit Elan. Dies hat sie aus der Zeit übernommen, in der sie noch ihre große Familie versorgen musste. Am Weihnachtsfest kommen viele der Kinder, Enkel, Urenkel und natürlich die Schwiegerkinder. Wenige wohnen noch in Deutschland. Am weitesten weg wohnt eine ihrer Töchter. „Sie arbeitet schon 16 Jahre auf den Philippinen. In diesem Jahr habe ich sie dort noch besucht“, erzählt Yette Monse, die immer gerne reist. Weitere Kinder und Enkelkinder wohnen in Brasilien, Barcelona, Stockholm und Kopenhagen. Alle können nicht kommen.

Aber ab dem ersten Weihnachtstag wird es trubelig. Für jeden hat sie ein Geschenk gekauft und schon eingepackt. „Nur Geld in einen Umschlag zu legen, finde ich nicht so schön“, erzählt die Mutter, Großmutter und Urgroßmutter. Einer der Enkel bekommt ein paar Handschuhe. Da hat sie in jedem Finger ein Scheinchen versteckt. „Geht auch mal“, lacht sie herzlich und mit großer Freude auf ihre Liebsten.

Am Heiligen Abend ist sie aber erst einmal nicht zu Hause. Sie fährt zu ihrer Schwester und ihrem Schwager nach Dülmen. Dort wird ein Gottesdienst besucht, gesungen und einfach gegessen. Das Besondere daran ist allerdings, dass sie an ihr Auto noch den Wohnwagen anhängt und somit in Dülmen eine Bleibe zum Schlafen hat. „Den hänge ich an den Pin und dann stelle ich den dort vor der Tür ab. Ganz einfach und praktisch.“

Das praktische Denken und Handeln hat Yette Monse, die eigentlich Elisabeth mit Vornamen heißt, ihr ganzes Leben durch beibehalten. Sie ist im Kreuzviertel in Münster hinter der Kreuzkirche aufgewachsen und denkt gerne an die Zeit zurück. „Mein Urgroßvater hat dort schon ein Haus gebaut.“ Sie heiratete jung ihren Mann Georg, mit dem sie zunächst nach Innsbruck ging. Dort wurden auch zwei Kinder geboren. Später baute das Ehepaar ein Haus in Münster-Mecklenbeck, das aber bald zu klein wurde.

Meine Hilfe kam aus Havixbeck und die wusste, dass es dort ein Haus mit Platz zu erwerben gab“, berichtet die Wahl-Havixbeckerin, die eigentlich gerne in Münster geblieben wäre. Sie fuhr in die Baumberge und war gleich von dem Haus angetan, das mitten im Ort lag und eine stattliche Größe vorwies. Das war 1971. Zuvor hatte Sanitätsrat Dr. Baumeister in dem Haus gewohnt.

Das Gebäude wurde renoviert, die Familie Monse zog ein und lebte fröhlich vor sich hin. „Die Kinder hatten ein Paradies rund herum auf dem Blick, der noch unbebaut war. Sie mussten mit dem Zug zur Schule nach Münster und lernten dabei noch Doppelkopf. Das klappte alles prima“, so Monse. Nach dem plötzlichen Tod ihrer Schwester nahm sie deren drei Kinder für eine gewisse Zeit auf. So wuchs die Familie einschließlich des Großvaters auf elf Personen.

Im Jahr 1899 wurde das markanten Haus mitten im Ortskern von Havixbeck errichtet. 1971 kaufe die Familie Monse das Gebäude. Foto: Sammlung Monse

Yette Monse studierte nebenbei und wurde Leiterin der Bistums-Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen in Coesfeld. „Ich stand oft um 4 Uhr morgens auf, um Ruhe zu haben für das Studium. Aber das habe ich alles geschafft.“

Seit 48 Jahren wohnt die agile Yette Monse nun in Havixbeck und hat keinen Tag bereut. Dass sie immer einen Hang nach Münster zurück gehabt habe, solle man ihr nicht negativ auslegen. In der Baumberge-Gemeinde habe sie sich immer wohlgefühlt.

Die Entwicklung des Ortes sieht sie positiv. Besonders die neuen Baugebiete im Habichtsbach betrachtet sie als Gewinn. Das Wohnen in der Mitte und nicht soweit am Rande, sei für viele Menschen wichtig. Ein neuer Baustil sei schön anzusehen und wichtig. Andersrum möge man nicht das Augenmaß verlieren bei Projekten, die so eine kleine Gemeinde bestimmt belasten würden.

Nach ihrer Meinung sollte sich der Ort weiterhin auf Familien konzentrieren und für Bildung sorgen. Ausreichende Kitas, die Grundschule und vor allem die weiterführende Gesamtschule hält sie für einen Meilenstein für die Zukunft.

„Das benötigen Familien, die ihre Jungen und Mädchen gut aufgehoben wissen wollen. Das ist heute noch wichtiger als früher“, so Yette Monse. Verschiedene Sprachen zu lernen sei ebenfalls heute unerlässlich, weil dies im Beruf gefragt sei.

Nach dem Tode ihres Mannes im Jahr 2009 verlies Yette Monse das große Haus und zog in eine kleinere Wohnung, aber immer noch mitten im Ort. „Das ist so schön, alles fußläufig erreichen zu können.“ Manchmal wundere es sie, dass sie von so vielen Menschen angesprochen wird. „Aber auch das hält fit.“