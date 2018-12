Gastgeber für junge Musiker gesucht

„Wer hilft, verändert die Welt – beweg Dich, um zu bewegen!“ – Unter dieses Motto stellt der Verein „Run for their lives“ (RFTL) seine Aktivitäten auch im kommenden Jahr wieder. „2019 bringen wir Srebrenica und Havixbeck in Berührung“, kündigt RFTL-Vorsitzender Charly Weiper an. Zum Musikschulfest werden circa 50 Kinder der Musikschule Srebrenica nach Havixbeck kommen.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Musikschule dieses Projekt aktiv mitträgt und so beim Musikschulfest am 11. und 12. Mai gemeinsame Auftritte möglich werden“, berichtet Charly Weiper. Der Verein sucht nun Familien, in denen die neun bis 14 Jahre alten Kinder aus der Stadt in Bosnien-Herzegowina vom 9. bis 13. Mai (Donnerstag bis Montag) untergebracht werden können. Wer Musikschüler aufnehmen möchte, kann sich bei Charly Weiper, ✆ 0 25 07/42 13, E-Mail:info@run-for-their-lives.de, melden.

Zusätzlichen Ansporn, konsequent und ausdauernd die Vereinsziele zu verfolgen, habe im Januar die Auszeichnung des Vorsitzenden, Charly Weiper, mit dem Ehrenamtspreis der Gemeinde Havixbeck gegeben, blicken die Ehrenamtlichen auf das zu Ende gehende Jahr zurück. Neben den Projekten Musikschule „Haus der guten Töne“ und „Das tägliche Brot“, die seit 2011 monatlich unterstützt werden, konnten weitere Projekte Hilfe erfahren. 19 Schulkinder seien mit der notwendigen warmen Kleidung, Schuhen und Schulmaterial ausgestattet worden.

Camil Barjakterevic, für den und dessen Familie RFTL 2017 ein Haus gebaut hat, könne jetzt mit entsprechender Schutzkleidung und einer Motorsäge ausgerüstet durch Waldarbeit den Lebensunterhalt sichern. Fünf Schafe seien für die Zucht und Ernährung gekauft worden. „Mehreren verarmten katholischen Familien, circa 100 Personen, konnte das Brennholz für den Winter geliefert werden“, nennt Charly Weiper weitere Unterstützungsmaßnahmen.

Der achte Spenden-Gedächtnislauf für Scebrenica wird am 21. Juli (Sonntag) und die 14. RFTL-Sandsteinmeile am 31. August (Samstag) stattfinden.