Wunsch nach Barmherzigkeit

Die Mädchen und Jungen der Evangelischen Kirchengemeinde Havixbeck berührten mit ihrer Darstellung der Geschichte von Jesu Geburt die Herzen der Menschen, die zum Weihnachtsgottesdienst im Forum der AFG zusammengekommen waren.

„Es gab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus aus ging, dass alle Welt geschätzt wurde“, leitete Pfarrer Dr. Oliver Kösters mit dem berühmten Satz aus dem Lukasevangelium das diesjährige Krippenspiel „Ein neuer Stern“ der jungen Mitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Havixbeck ein. „Es ist schön, so viele Gesichter hier in der Kirche zu sehen“, freute sich Kösters über die vielen Besucher des Familiengottesdienstes im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule, in das jedes Jahr aufgrund der zu kleinen Räumlichkeiten der evangelischen Kirche ausgewichen wird. „Denn Kirche ist da, wo Menschen zusammenkommen. Und es ist hoffentlich noch viele Jahre so, dass wir hier so zahlreich zusammenkommen.“

Doch bevor sich Freunde, Familien und die weiteren Gemeindemitglieder an der neuen Interpretation des Krippenspiels erfreuen konnten, rief Pfarrer Kösters zu zwei Minuten Schweigen auf, um im allgemeinen Weihnachtstrubel im Gottesdienst anzukommen. „Heute ist ein aufregender Tag und die Umstellung auf Besinnlichkeit ist nicht einfach. Wir wollen gemeinsam schweigen und einkehren – die Kinder können das oft besser als die Erwachsenen.“

Nach dem Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“, das an Heiligabend seinen 200. Geburtstag feierte und im Gottesdienst begleitet wurde vom Posaunenchor unter der Leitung von Alfred Holtmann, machten sich die Mädchen und Jungen der Kirchengemeinde auf die Suche nach Mitstreitern für das Krippenspiel. Und schon fanden sich die Kirchgänger mitten im Schauspiel wieder. Fleißig hatten die jungen Darsteller jeden Adventssonntag dafür geübt und präsentierten am Montagnachmittag lebhaft, wie Maria und Josef auf der Suche nach einer Herberge durch Bethlehem zogen. In einem Stall kamen sie dann unter. Dort gebar Maria auch das Jesuskind, welches von Magiern, Hirten und einem großen Engelschor, den Kerstin Kaltmeyer leitete, auf der Welt willkommen geheißen wurde.

„Ihr habt mich mit eurer Darstellung der Weihnachtsgeschichte sehr berührt.“, dankte Pfarrer Kösters am Ende der Geschichte den Darstellern besonders für das Augenmerk auf die Suche nach Asyl. „Ihr lehrt uns auch, dass wir allen Menschen, die nach Asyl suchen, mit Menschlichkeit und Barmherzigkeit begegnen – so wie auch Maria und Josef es erfahren haben“, sprach er wohl allen Anwesenden aus der Seele.

Zum Abschluss des Familiengottesdienstes bedankte er sich bei allen Mitwirkenden vor und hinter den Kulissen. Ein besonderer Dank galt Astrid Brinkbäumer für die Kostüme, Paul Seiler und David Rodehorst an der Technik und Miriam, Lisa und Marina Paffrath sowie Friederike Lemming für die Regie.

Mit seinem Segen entließ er alle mit dem Gedanken der Barmherzigkeit in die Kreise der Familien zu Weihnachtsessen und Bescherung.