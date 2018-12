Um Tore und Trophäen geht es bei der 39. Ausgabe der Havixbecker Fußball-Dorfmeisterschaft, die am Donnerstag (27. Dezember) ab 18 Uhr in der Baumberg-Sporthalle ausgetragen wird. Zwölf Altherrenteams aus dem Hobby- und Freizeitbereich treten zu dem traditionellen Turnier der Kolpingsfamilie an, zu dem wieder ein volles Haus erwartet wird.

Insgesamt 22 Spiele zu je neun Minuten stehen auf dem Turnierplan. Zwölf Teams bewerben sich um den Wanderpokal der Gemeinde Havixbeck und um die Siegerpokale der Volksbank Baumberge.

In der Gruppe 1 spielen: FC Hoppel, Feuerwehr, Reingeflankt und THW.

Zur Gruppe 2 gehören: Die Habichte, Die Pfingstler, Los Promillos und die Sportschützen.

In der Gruppe 3 sind vertreten: Söhne Havixbecks, GS Hohenholte, Sippschaft Feldbrügge und SWH-Alte-Herren.

Die Gruppensieger und der beste Zweite ziehen in die Halbfinalspiele ein. Das „kleine Finale“ um die Plätze drei und vier wird um 21.35 Uhr ausgetragen. Das Finale ist für 21.50 Uhr vorgesehen.

Die Turnierleitung liegt in den bewährten Händen von Ludger Schwanemeier, Peter Holtkötter und Hermann-Josef Bertels. Als Schiedsrichter fungieren Florian Veelker und Jonas Grütter. Der Festausschuss und die Kolpingfrauen werden im Foyer der Halle für das leibliche Wohl der Aktiven und Besucher sorgen. Die Besucher können sich außerdem an einem Tippspiel beteiligen, bei dem sie den Dorfmeister voraussagen sollen. Dabei sind Geld- und Sachpreise zu gewinnen. Der Erlös wird dem Familienhaus der Universitätsklinik Münster zur Verfügung gestellt.