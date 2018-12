Das Jahr 2018 in Bildern

Schlagerstar Bata Illic singt im Marienstift, das Blasorchester musiziert im Stau, die Hitze lässt die Münsterische Aa zum Rinnsal werden, ein Bürgerbegehren gegen die Erweiterung des Baumberger-Sandstein-Museums wird initiiert, und die Windkraft bewegt die Gemüter – ein ereignisreiches Jahr 2018 geht zu Ende.

Die WN-Lokalredaktion hat für Sie die „Bilder des Jahres 2018 aus Havixbeck“ zusammengestellt. Die Fotos sind mit kurzen Texten versehen, die stichwortartig an einige Momente aus den vergangenen zwölf Monaten erinnern: an die schönen, an die unterhaltsamen, aber auch an die, bei denen der Betrachter zum Nachdenken angeregt wird.