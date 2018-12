Hochglanz für Frankfurter Altstadt

Für Rainer Eickhoff war das Jahr voller kreativer Ideen. Der Havixbecker Metallgestalter und Kunstschlosser hat mit seinem Team große Dinge geschaffen, die national und international Beachtung fanden. Waren es in den Jahren davor schon Arbeiten für die Universität in Cambridge in England und in anderen Städten, so gab es in diesem Jahr eine Auftragsarbeit aus Frankfurt am Main.

Rainer Eickhoff ist mit seinem Betrieb seit 1996 in seiner Heimatgemeinde Havixbeck selbstständig. Die Bandbreite reicht von kleinen und großen Wünschen für den privaten und öffentlichen Bereich über Kunstobjekte bis hin zu komplexen Produkten für Industrie und Handwerk.

2018 war wieder ein größeres Kunstwerk dabei. Der Frankfurter Kunstverein hatte das Künstlerduo Wolfgang Winter und Berthold Hörbelt (Havixbeck) damit beauftragt, die Installation mit dem Namen „Die große Illusion“ zu schaffen. Die Skulptur, die speziell als Außenprojekt für das nun älteste Haus der neuen Altstadt entworfen wurde, überschaut das neue Dom-Römer-Areal.

„Dazu muss man wissen, dass Frankfurt am Main nach langer Bautätigkeit zwischen Römer und Dom das Projekt Altstadtrekons­truktion vollendet hat“, erzählt Eickhoff. Die gelungene Mischung aus Rekons­truktionen und Neubauten erinnere an die bewegte Geschichte Frankfurts als europäische Metropole.

Und mittendrin ein Kunstwerk, das von Havixbecker Künstlern entworfen und von Kunstschlossern umgesetzt wurde. „Eine spannende Sache“, findet nicht nur Rainer Eickhoff, der quasi die Regie führte, sondern auch seine Mitarbeiter Philipp Ening, Sven Thürner und Eugen Hartwig, die mit aller Kreativität bei der Sache waren. „Kunstwerke sind immer eine Herausforderung. Wir bauen meistens ein Muster im bestimmten Verhältnis, und dann überlegen wir, wie es herzustellen ist“, erklärt Rainer Eickhoff die Vorgehensweise.

Auf dem Gelände der Firma Eickhoff in Gennerich wurde mit viel Fingerspitzengefühl der Knick eingearbeitet. Foto: Eickhoff

„Die große Illusion“ auf dem Gebäude des Frankfurter Kunstvereins wurde aus hochglanzpoliertem Edelstahlblech gefertigt. Die Skulptur ist neun Meter lang und hat einen Durchmesser von zweieinhalb Metern. Das Edelstahlblech ist dabei nur 1,5 Millimeter dünn, die Skulptur wiegt dennoch zwei Tonnen. Im September fand die aufwendige Anbringung auf dem Gebäude des Kunstvereins statt. Das Objekt wurde von einem 21 Meter langen Tieflader zum Römerberg gefahren und dort mit Hilfe von Kränen zum Gebäude des Kunstvereins transportiert und auf dessen Dach montiert.

Die gesamte Skulptur besteht aus 24 Einzelblechen, die zu vier runden Segmenten zusammengefügt wurden. „Von Anfang August bis Mitte September haben wir stetig an dem Werk gearbeitet. Der schillernde Effekt, eine Art Pixelung des Materials, wurde durch unsere Bearbeitung erzeugt, immer den Eröffnungstermin im Hinterkopf“, sagt Eickhoff mit etwas Stolz, dass alles rechtzeitig und nach den Vorstellungen der Künstler sowie Auftraggeber vollendet wurde.

Mit einem Durchmesser von 2,30 Metern war die „Tonne“ aber gar nicht mehr handlich für die kreativen Köpfe. Erst recht nicht, als der Schlusspunkt, ein Knick im oberen Drittel des Metallzylinders, herbeigeführt werden musste. „Da überlegt man schon fünf Mal, wie es gehen könnte, damit es nicht mit einem Schlag zerstört wird“, muss Eickhoff selber über das Fingerspitzengefühl lachen. Es gehöre eben auch etwas Glück dazu. Eine gewölbte Schale unten und ein elliptischer Deckel oben verschließen „Die große Illusion“. Damit das Kunstwerk nicht vom Winde verweht wird, sorgt eine innere Tragkonstruktion für Stabilität.

„Eine Herausforderung, die wir gerne angenommen haben. Das kommende Jahr darf mit neuen Ideen kommen“, so Eickhoff.