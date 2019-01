„Ich mag an Luna, dass sie so hilfsbereit ist, und ihre roten Bäckchen“, sagt Felix und lacht. „Und Felix ist witzig und lernt total schnell“, lobt Luna. So hören sich Nettigkeiten an, die Felix Spindelndreier und Luna Schlarmann übereinander zu sagen haben, wenn sie sich nicht gerade gegenseitig spielerisch ärgern.

Aber eigentlich ist gar keine Zeit zum Necken und Quatschmachen. Schließlich müssen die Beiden trainieren. Denn sie führen in dieser Session den Havixbecker Kinderkarneval als Prinzenpaar an. Deshalb läuft ihr Tanztraining bereits auf Hochtouren.

Jeden Dienstag treffen sich Felix (9) und Luna (10) momentan mit ihren Trainerinnen Malin Frede, Lisa Hölscher und Bea Wallmeyer und gehen jeden Schritt und jede Bewegung für ihren Gardetanz immer und immer wieder durch.

„Eigentlich tanze ich gar nicht so gerne, aber jetzt macht es Spaß“, gibt Felix ehrlich zu. Und auch Luna ist voll dabei: „Ich fand den Tanz vom Prinzenpaar schon früher süß und wollte den gerne mal lernen. Aber vor allem hab ich Spaß daran, den Menschen eine Freude zu machen“, erzählt sie über ihre Motivation Karnevalsprinzessin zu werden.

Felix konnte sich das Ganze bereits vor zwei Jahren bei seiner Schwester Luisa anschauen. Die führte Havixbeck 2017 als Karnevalsprinzessin durch die närrische Zeit. „Wenn meine Schwester das schafft, dann kann ich das auch“, dachte sich Felix und trat zur Kinderprinzenpaarwahl im November an.

Gegen sechs andere Konkurrenten mussten sich Luna und Felix durchsetzen - und haben überzeugt. „Ich habe eine Witzrede über meine Schule gehalten, und Luna hat mit ihrer KJG-Gruppe etwas vorgetanzt“, erzählt Felix.

Seitdem trainieren sie fleißig und recht erfolgreich. „Das läuft sehr gut mit den Beiden. Die erste Hälfte vom Gardetanz sitzt schon fast. Da waren andere Prinzenpaare nicht so schnell“, lobt Trainerin Lisa Hölscher.

Zum Glück hat das Prinzenpaar noch ein wenig Zeit. Am 30. Januar steht der erste offizielle Auftritt beim Treffen der Wagenbauer vom Organisationskomitee Havixbecker Kinderkarneval (OHK) an. Dieser Auftritt ist nur einer von insgesamt 15, die die beiden Havixbecker während ihrer Regentschaft meistern müssen. Also arbeiten sie weiter fleißig am Gardetanz und der Zugabe, die immer etwas poppiger ausfällt.

Und wenn Felix und Luna nicht gerade fleißig das Tanzbein schwingen, besuchen sie die Klasse 4d der Baumberge-Grundschule. „Wir sitzen sogar fast schräg nebeneinander, und Luna leiht mir immer ihre Filzstifte“, lacht Felix. „Ja, und dann verliert er sie“, sagt Luna und schaut böse zu Felix herüber – und schon lachen beide wieder.

Also: Havixbeck darf gespannt sein auf das neue Kinderprinzenpaar.