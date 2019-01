Von der Grundschule bis zur Uni

Für Chancengleichheit der Ärmsten der Gesellschaft in Tansania setzt sich der Verein Schulbank e.V. mit Sitz in Hohenholte seit inzwischen fünf Jahren ein. Um dieses Ziel zu erreichen, hat der Verein ein Bildungsprogramm für Waisenkinder entwickelt. „Dabei investieren die Schulbank-Paten in eine hochwertige Schulbildung und Ausbildung von Waisenkindern und Kindern sehr armer Familien – von der Grundschule bis zur Universität“, erläutert Vorstandsvorsitzender Alexander Kösters.

Für Schulbank ist dabei die Wahrnehmung gesellschaftlicher und elterlicher Verantwortung in Tansania sehr wichtig. Zusammen mit sieben Privatschulen, Waisenhäusern, Straßenkinder-Projekten sowie nicht zuletzt mit Hilfe von Eltern und Verwandten werden für derzeit 110 Kinder und Jugendliche bereits mehr als die Hälfte der Schulkosten von Tansaniern selbst getragen. Die verbleibenden Kosten werden durch ein Patenschaftsprogramm von rund 150 Paten und Spendern aus Deutschland getragen. Solidarische Hilfe nennt das Schulbank.

Silvia Kleinschnieder aus Dülmen hat im Jahr 2014 eine der ersten Patenschaften über den Verein übernommen und ihr Patenkind Meshack in Iringa, einer Kleinstadt im südlichen Tansania, auch schon besucht. „Meshack in seiner Entwicklung so eng begleiten zu können, ist eine echte Bereicherung. Mit ihm auf seiner Abschlussfeier zu tanzen, wäre noch ein Traum von mir”, erklärt Kleinschnieder.

Nicht jede Patenschaft werde so eng gelebt, erläutert der Verein in einer Mitteilung. Einige Paten verzichteten auch bewusst auf einen Kontakt und bevorzugten die Anonymität. Allen Paten gemein sei die Möglichkeit, jederzeit auf Zeugnisse, Rechnungskopien oder aktuelle Fotos ihrer Schützlinge online zugreifen zu können. Auch der direkte Kontakt nach Iringa sei jederzeit möglich, um sich aus erster Hand informieren zu lassen. Transparenz und Nachvollziehbarkeit sei für Schulbank ein wichtiges Anliegen.

„Genauso wie unsere Paten haben auch wir vor fünf Jahren begonnen, uns zentrale Fragen zu stellen”, sagt Alexander Kösters. Der Hohenholter ist Mitbegründer des Projekts. „Was können wir überhaupt noch tun, um wirklich zu helfen? Welche Projekte unterstützen Entwicklung und welche verhindern sie? Wem vertrauen wir unser Geld an und kommt es überhaupt bei den Menschen an? Wir haben für uns und unsere Paten Antworten gefunden und freuen uns über das große Vertrauen, das uns unsere Unterstützer Jahr für Jahr entgegenbringen”, blickt Alexanders Kösters auf die ersten fünf Jahre des Projekts.