In neuer Aufmachung liegt das Jahresprogramm des Katholischen Bildungswerks (KBW) Havixbeck für 2019 vor. „Wir sind erfreut darüber, das Grundlegende unseres Programms wieder anbieten zu können“, berichtet KBW-Leiterin Anita Schmutter. Das KBW-Programm startete bereits am Donnerstag mit der Sitzgymnastik für Senioren. Es folgen am 7. Januar der Literaturkreis, am 9. Januar die Seniorengymnastik sowie am 10. Januar die Kurse „Sportliche Bewegung im Alter“ und „Gedächtnistraining – Wellness für den Kopf“. Die Jahresprogramme liegen im Familienbüro im Rathaus, bei Bücher Janning, in der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) und in der Pfarrkirche St. Dionysius aus. Zu erreichen ist das Bildungswerk schriftlich unter der Adresse Hauptstraße 43, 48329 Havixbeck (Briefkasten), E-Mail: KBWHavixbeck@web.de, ✆ 0 25 07/ 15 01 (Anita Schmutter).