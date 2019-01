Sie sind unterwegs: 71 Sternsinger haben sich am Freitagmorgen auf den Weg gemacht, um den Haushalten in Havixbeck den Sternsingersegen zu bringen.

Pater Erasmus feierte mit den Jungen und Mädchen den Aussendungsgottesdienst in der Pfarrkirche St. Dionysius. In diesem Jahr kommt das gesammelte Geld besonders auch Kindern mit Behinderung in Peru zugute. Ein Film informierte die Sternsinger über die Situation in dem südamerikanischen Land.

Bestens ausgestattet mit Kronen, Sternen und Kreide schwärmten die Könige dann in die Wohngebiete aus.