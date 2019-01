Zehn Betrugsversuche per Telefon sind der Polizei aus Havixbeck gemeldet worden. Der oder die Anrufer meldeten sich am Sonntag (6. Januar) im Zeitraum zwischen 17 und 22 Uhr vornehmlich bei Seniorinnen und Senioren unter anderem vom Schlautbach, Stopfer, Beekenkamp und gaben sich als Polizeibeamte aus, so die Kreispolizei in Coesfeld. Die angerufenen Havixbecker erkannten die Betrugsversuche nach kurzem Gespräch, legten auf, riefen die echte Polizei an und erstatteten Anzeige. Genau dieses Vorgehen empfiehlt die Polizei.