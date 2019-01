Rund 400 Haushalte besucht

Der Samstag stand in Hohenholte ganz im Zeichen der Sternsingeraktion. 18 Jungen und Mädchen brachten den Segen „20*c+m+b+19“, was übersetzt heißt „Christus segne dieses Haus in 2019“ in rund 400 Haushalte. Während drei Gruppen mit Bollerwagen zu Fuß im Dorf unterwegs waren, wurden drei andere Gruppen in die Bauerschaften gefahren, wobei die Grenzbereiche zu Altenberge, Nienberge, Roxel und Havixbeck besucht wurden. „Das alle Haushalte besucht werden können, ist nicht selbstverständlich“, berichtet Hendrik Tigger, einer der Fahrer.

Um 8.30 Uhr erfolgte der Aussendungssegen mit Pater Erasmus in der St.-Georg- Kirche, wobei dieser das Ziel der Spendenaktion, die Einrichtungen für behinderte Kinder in Peru vorstellte. In den Haushalten, wo die Sternsinger niemanden antrafen, wurde ein entsprechender Informationszettel hinterlegt.

Viele Menschen warteten schon auf den alljährlichen Besuch. Bei einigen Hauseingängen war noch der Segen von 1997 zu lesen. In einem anderen Haus wird der Stern zur Krippe erst hinzugefügt, wenn die Sternsinger dort waren. Beeindruckend war der Wegweiser nach Bethlehem, der vor einem Hof aufgestellt war.

Neben den Spenden für Lima bekamen die Sternsinger Süßigkeiten für den eigenen Bedarf zugesteckt, wovon noch ein guter Teil von der Organisatorin der Hohenholter Sternsingeraktion, Nicole Lefert, zur Tafel nach Münster gebracht wird. „Es sind noch nicht alle Spendenboxen ausgezählt“, so Nicole Lefert, „aber ich rechne mit einer Spendenhöhe von rund 3 000 Euro.“

Ihren Abschluss fand die Sternsingeraktion mit dem Sonntagsgottesdienst und abschließendem Besuch der Feuerwehr Hohenholte, wobei passenderweise durch den Sternsinger Johannes Kösters die ganze Wache gesegnet wurde. Die Pfarrgemeinde St. Dionysius und St. Georg bedankt sich bei den Sternsingern für ihr Engagement. Als Dankeschön steht der Besuch des Bowlingcenters in Roxel an.