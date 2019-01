Die Klassen 6.1 und 6.2 der Anne-Frank-Gesamtschule ( AFG) besuchten die Freiwillige Feuerwehr in Havixbeck im Rahmen des Deutschunterrichts. Der Besuch wurde von den Lehrern Gaby Möller und Andreas Messing organisiert.

Aufregend für die Schülerinnen und Schüler wurde es, als die beiden Feuerwehrleute während des Besuchs zu einem echten Einsatz gerufen wurden und umgehend die Fragestunde abbrechen mussten. In Windeseile sprangen sie in ihre Einsatzkleidung.

Weitere Kameraden kamen hinzu und das erste Einsatzfahrzeug fuhr los. Dies machte einen nachhaltigen Eindruck auf die Jungen und Mädchen und weckte das Interesse an der Jugendfeuerwehr, so die AFG in einer Mitteilung.