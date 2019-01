„Gegensätze ziehen sich an – wohl keiner würde ohne Einschränkung darauf bestehen wollen. Aber wenn im Leben wie in der Musik eine solche Verbindung zustande kommt, entsteht daraus manchmal eine besonders kreative Mischung“, beschreibt Museumsleiter Dr. Joachim Eichler die Musiker des kommenden Konzertes am 2. Februar (Samstag).

Eine solch gegensätzliche Verbindung gingen vor gut sieben Jahren Dorothee Stennecken (Flöte, Gesang) und Georg Hallekamp (Gitarre, Gesang) ein.

Beide gehören schon seit Langem zur regionalen Musikszene und spielen in Formationen, die sich rund um Coesfeld einen Namen gemacht haben. Sie bei der Irish-Folk-Band „Jack in the green“ und er als Mitglied des Pop-und-Soul-Quintetts „Acoustic Ovation“. Und mit diesen und auch anderen Gruppen spielten sie bereits mehrfach im Havixbecker Sandstein-Museum. „Man weiß also, wen man sich ins Haus holt“, so Dr. Eichler.

Mit ihrer Begegnung in 2011 trafen zwei unterschiedliche Musiker aufeinander: sie mit einer klassischen Ausbildung und einer Vorliebe für argentinischen Tango, französische Musette und Weltmusik und er als Autodidakt in der Tradition angloamerikanischer Folkmusik und einem guten Schuss Lagerfeuerromantik. Daraus ist ein Programm entstanden, das diese unterschiedlichen Elemente miteinander vereint und in sehr reduzierten, teilweise ungewöhnlichen Arrangements auf die Bühne bringt. Wellness für die Ohren und dabei immer etwas abseits des Weges musikalischer Alltäglichkeit.

Für das Konzert im Havixbecker Museum verstärkt sich das Duo zeitweise mit Jeffrey Bondzio (Kontrabass) und Joachim Heines (Percussion).

► Karten kosten 14 Euro, 9 Euro für Schüler/Stud./Azubis. Reservierungen sind möglich: sandsteinmuseum@havixbeck.de oder ✆ 0 25 07/16 04. Konzertbeginn ist um 20 Uhr, Parkplätze gibt es in kurzer Entfernung am Lidl-Markt.