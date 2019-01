Aufmerksam schauten die Mädchen und Jungen, welche Geschenke die Könige dem Jesuskind mitbrachten. Wertvolle Geschenke. Doch noch viel wertvoller ist das, was sie dann in einer Schatztruhe entdecken konnten. Jedes Kind durfte einen Blick hineinwerfen und konnte dann in einem Spiegel sich selbst erkennen.

In der Schatzkiste waren zudem Worte aus Psalm 139, in denen Gott den Menschen zuspricht: „Ich habe dich wunderbar gemacht.“ Damit sich die Kinder daran erinnern, wie wertvoll und wunderbar sie sind, durften sie je eine Krone ausschneiden, gestalten, bemalen und mit nach Hause nehmen.

Seit einem Jahr gibt es den Krabbelgottesdienst in der Evangelischen Kirche unter der Leitung von Vanessa Düro und Vikarin Hanne Lamparter bereits. Er findet monatlich an einem Samstag statt und richtet sich an Kinder im Alter von wenigen Wochen bis zu vier Jahren.

„Schon die Allerkleinstennehmen etwas von den Liedern, den Gebeten und der Atmosphäre mit, auch wenn sie die Geschichte und die Aktion noch nicht verstehen können“, sind die Leiterinnen überzeugt. Der nächste Krabbelgottesdienst findet am 16. Februar (Samstag) in der evangelische Kirche statt. Darauf freuen sich besonders viele, dann werden zwei Kinder getauft.