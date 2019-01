„Nur noch lesen, was ich möchte“

„Da kommen drei Schülerinnen, die wollen den Physiker von Dürrenmatt kaufen“, blickt Franz-Josef Janning nach draußen vor seine Ladentür und erahnt schon von Weitem, was die Kunden im Sinn haben. Und tatsächlich sagt eine der AFG-Schülerinnen: „Bitte einmal das Buch ‚Die Physiker‘“. Der Buchhändler hatte recht und gibt ihr ein Exemplar. Sie bezahlt und gemeinsam gehen die Drei mit dem Pausenbrot in der Hand zur Anne-Frank-Gesamtschule zurück. „Ja, das sehe ich sofort. Das bringt die Erfahrung mit sich.“

So genau kann er natürlich nicht alle Kundenwünsche erahnen, aber er kennt die Havixbecker und Auswärtigen, die seit Jahrzehnten rund ums Buch bei ihm kaufen. Für viele sei es ein Schreckmoment gewesen, als sie hörten, dass der Buchhändler ihres Vertrauens am 31. Januar in den Ruhestand geht.

„Da kann ich sofort beruhigen, da meine Ex-Frau Beate das Geschäft weiterführt“, erklärt Janning. Dies sei eine gute Nachricht für etliche Menschen gewesen, denn jeder weitere Verlust eines Geschäftes sei für die Baumberge-Gemeinde schlecht zu verkraften.

Gemeinsam mit seiner damaligen Frau Beate eröffnete Franz-Josef Janning 1984 die Buchhandlung in seinem Elternhaus. Ganze 30 Quadratmeter groß. Beide haben den Beruf des Buchhändlers in der Regensbergschen Buchhandlung in Münster von der Pike auf gelernt und immer geliebt. „Regensberg war damals mit eine der größten Buchhandlungen in Deutschland, bevor später das Aus kam, weil sie sich nach meiner Meinung nicht schnell genug modernisiert hatten“, erzählt Janning gerne aus den Anfängen.

Seine Buchhandlung im elterlichen Haus wurde mehrfach umgebaut und immer wieder den Erfordernissen angepasst. Ohne EDV sei der Beruf nicht mehr zu stemmen. Auskünfte über Buchtitel sowie die Recherchen bei wenigen Angaben seien heute möglich. „Die Beratung ist gefragter denn je“, weiß Janning, der Tag für Tag gerne seinen Beruf ausgeübt hat.

Wer bis 17.45 Uhr bei ihm ein Buch bestellt, könne es schon am nächsten Morgen um 8.30 Uhr abholen, weil es schon um 6 Uhr geliefert würde. Es gebe einen speziellen Bücherwagen, der nachts auf Tour sei. Schneller ginge es nicht.

Franz-Josef Janning hat immer im gleichen Haus gewohnt, sein Vater hatte früher eine Schneiderei mit einigen Angestellten, aber die Straßenbezeichnung des Hauses war immer eine andere. „Wir wohnten schon Dorf 2, Dorf 70, Josef-Heydt-Straße und jetzt Baumbergstraße. Schon witzig, man zieht nicht um, wohnt aber immer mal wieder woanders.“

Vor zwölf Jahren machte sich Beate Janning in Altenberge mit einer Buchhandlung selbstständig. Ab dem 1. Februar (Freitag) übernimmt sie in Eigenregie wieder die Buchhandlung in Havixbeck. Dort sollen kleine Veränderungen vorgenommen werden, damit alles weitergehen kann.

Für Franz-Josef Janning bricht dann eine ruhigere Zeit an. Er möchte dann nur noch lesen, was er möchte und nicht was es muss. Auch dies bedeute für ihn ein Stück mehr Freiheit. „Ich hatte zu 99 Prozent eine klasse Kundschaft. Dafür möchte ich mich bedanken“, so Janning, der ein Havixbecker bleibt.