Ab Februar bietet die Musikschule Havixbeck die Möglichkeit, in die bereits bestehenden Kurse der Elementaren Musikpädagogik einzusteigen. Vor allem in der „Musikwiese“ und bei den „Musikzwergen“ sind noch Plätze frei.

„Die Musikwiese 1“ für Kinder im Alter von circa ein bis zwei Jahren findet dienstags in der Zeit von 15.45 bis 16.30 Uhr statt. „Die Musikwiese 2“ richtet sich an Kinder im Alter von circa zwei bis drei Jahren und findet dienstags in der Zeit von 16.30 bis 17.15 Uhr statt. In diesen Kursen sollen die Kinder von einem Erwachsenen begleitet werden. „Die Musikwiese“ bietet Eltern und Kindern eine intensive gemeinsame Zeit zum Singen und Spielen.

Der Kurs „Die Musikzwerge“ spricht Kinder im Alter von drei bis vier Jahren an und findet donnerstags in der Zeit von 15.45 bis 16.30 Uhr statt. Bei den „Musikzwergen“ werden die Kinder an ein selbstständiges Musizieren in der Gruppe gewöhnt.

Wer sich für einen dieser beiden Kurse interessiert, sollte sich zuvor in der Musikschule Havixbeck, ✆ 0 25 07/22 85, E-Mail: mail@musikschule-havixbeck.de, www.musikschule-havixbeck.de, melden und den Einstieg in den Kurs absprechen.