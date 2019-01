Wer steigt mit in die Bütt?

Im vergangenen Jahr wurde der 50. Havixbecker Kinderkarneval mit viel Helau gefeiert. Etliche Narren legten sich dafür mächtig ins Zeug. Das Jubiläum bedeutete aber auch einen Einschnitt. Mehrere langjährige Mitglieder verließen das Organisationskomitee Havixbecker Kinderkarneval (OHK). Bislang konnten nicht alle Lücken, die sich so in den Reihen der Karnevalsmacher auftaten, geschlossen werden. Eine Konsequenz daraus: In diesem Jahr wird es nur noch eine Karnevalsparade geben.

„Der Havixbecker Karneval kehrt wieder ein Stück weit zurück zu seinen Wurzeln“, kündigt OHK-Sprecher Andreas Messing im Gespräch mit unserer Zeitung an. In den Vorjahren sei das närrische Programm immer großer geworden. „Damit stiegen auch die Erwartungen der Besucher. Allerdings wurde die Zahl der Organisatoren und Helfer nicht dementsprechend größer“, beschreibt Messing die Entwicklung. „Es wird für die Ehrenamtlichen einfach zu viel“, so der OHK-Sprecher.

Deshalb traf das Organisationskomitee die Entscheidung, nur noch an einem Abend die Karnevalsparade zu veranstalten. Bislang wurde das Programm an zwei Abenden aufgeführt.

Die OHK-Karnevalsparade steigt am 1. März (Freitag) um 19.11 Uhr im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule.Ein buntes Programm mit Büttenreden, Sketchen und Tanzdarbietungen wird derzeit zusammengestellt. Wieder mit dabei sein werden die Tanzgruppen des Sportvereins Gelb-Schwarz Hohenholte, die „Flotten Motten“ und das Männerballett. Mit weiteren Akteuren laufen derzeit Gespräche.

„Wer nur feiern möchte, ist gerne ab circa 22 Uhr im Forum gesehen“, weist Andreas Messing auf die Karnevalsparty hin, die sich an das Programm der Parade anschließt. Der Kartenvorverkauf für Karnevalsparade und Karnevalsparty findet am 17. Februar (Sonntag) um 12.12 Uhr im Torhaus am Kirchplatz statt.

„Wir suchen noch Leute, die in die Bütt steigen oder einen Sketch aufführen wollen“, ruft Andreas Messing Interessierte zum Mitmachen auf der Bühne auf. Auch ehrenamtliche Helfer, die bei der Organisation, dem Auf- und dem Abbau mitwirken möchten, seien willkommen. Wer Interesse hat, kann einfach zur nächsten OHK-Sitzung am kommenden Montag (21. Januar) um 20 Uhr im Torhaus am Kirchplatz kommen.

Was die Wartung des Prinzenwagens angeht, hat das OHK inzwischen Unterstützung bekommen. „Die Betreuung des Prinzenwagens vom TÜV bis zum Anstrich übernehmen Claudia Thier mit ihrer Familie und einige Mitglieder der Kolpingfamilie“, freut sich Andreas Messung.