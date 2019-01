Wie die Kreispolizei Coesfeld am Donnerstagmorgen berichtete, hat ein Mann am Havixbecker Bahnhof am Mittwoch (16. Januar) die Scheibe der Beifahrertür eines Pkw eingeschlagen und vom Rücksitz einen schwarzen Trenchcoat gestohlen. Der Besitzer des Wagens, ein 24-jähriger Havixbecker, kam um 19.15 Uhr zu seinem Fahrzeug und sah einen Mann über die Gleise flüchten. Beschreibung des mutmaßlichen Täters: 16 bis 17 Jahre alt, 1,75 bis 1,85 Meter groß, schlanke Figur, hohe Wangenknochen, kurze, blonde Haare. Der Mann trug eine dunkle Jacke mit Fellkragen und eine helle Hose. Zeugen werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei in Coesfeld zu melden, ✆ 0 25 41/140, so die Kreispolizei.