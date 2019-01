Der Freundeskreis des Stifts Tilbeck unterstützt Menschen mit Behinderungen, die im Stift leben oder arbeiten. „Ein erfolgreiches Jahr 2018 liegt hinter uns, indem wir viele Projekte zugunsten der Menschen mit Behinderungen realisieren konnten“, sagt Reinhard Nieweler, Geschäftsführer des Freundeskreises.

Dank der engagierten Ehrenamtlichen im Turm-Antiquariat oder im Secondhand-Shop und den großzügigen Spendern von Kleidung und Büchern konnte der Freundeskreis auch im vergangenen Jahr wieder viele Menschen mit Behinderungen unterstützen.

So freuten sich die Bewohner des Hauses Markus in Nottuln über ein neues Trampolin. Auch im Haus Johanna in Nottuln geht es dank des Freundeskreises hoch hinaus: Eine neue Schaukel macht es möglich.

Im Jahr 2018 setzte der Freundeskreis rund 28 000 Euro für insgesamt 23 Projekte ein. Einige Menschen mit Behinderungen konnten dadurch von einem Computerkurs profitieren, andere hatten sehr viel Freude bei einer Hundetherapie. Die Besucher der Kapelle freuten sich über 40 neue Stühle und sechs neue Tische, die der Kreis neu anschaffte.

„Für das Jahr 2019 möchten wir weitere Projekte unterstützen und freuen uns über das große Engagement aller Ehrenamtlichen und Spender“, berichtet Nieweler.

Wer den Freundeskreis Stift Tilbeck unterstützen möchte, kann dies durch eine Mitgliedschaft oder ehrenamtliche Tätigkeit. Auch über Kleider- und Bücherspenden freut sich der Freundeskreis. Ziel ist es, den Menschen mit Behinderungen direkte Hilfe zukommen zu lassen.