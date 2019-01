Zur Verwunderung aller, teilten die beiden Lokalpolitiker mit, dass die Entscheidung und Abstimmung über die geplante Änderung des Flächennutzungsplanes ( FNP) in der kommenden Sitzung des Haupt- und Finanzausschuss und nicht mehr wie bisher, im Bauausschuss entschieden werden soll. Vertreter der BI erkundigten sich danach in wieweit ihre Anregung gemäß Paragraf 24 der Geschäftsordnung dabei berücksichtigt wurden, welche die BI bereits im Dezember der Verwaltung mit der Bitte überreicht hatte, diese an alle Ratsmitglieder weiterzuleiten.

Leider lag diese den beiden Politikern bis Dienstag nicht vor, heißt es in der Pressemitteilung. In dieser Anregung geht es darum, die Entscheidung über die Änderung des FNP auszusetzen, weil die aktuellen Entwicklungen noch nicht berücksichtigt sind. Das gilt unter anderem für die geplante Vergrößerung der Vorsorgeabstände nicht zuletzt aufgrund von zunehmenden gesundheitlichen Probleme von Anwohnern, das Entfallen der Planungsverpflichtung durch den Regionalplan und die mögliche Abschaffung der Privilegierung für Windkraftwerke im Außenbereich.

Grundsätzlich stimme man mit den Argumenten der BI überein, so die beiden CDU-Politiker, jedoch fühlen sie sich auch unter zunehmenden Druck gesetzt, die Änderung möglichst bald durchführen zu müssen.

Ein Jurist aus den Reihen der BI sprach die rechtlichen Möglichkeiten an, die Planungen zunächst auszusetzen, um die gesetzlichen Änderungen zum Wohle der Bürger abzuwarten und in die späteren Planungen einfließen zu lassen. Ähnlich haben sich die Bürgermeister der münsterländischen Kommunen bei einem Treffen geäußert, die sich eine Änderung des derzeitigen Planungsverfahrens wünschen. Die BI hofft nun, dass die CDU den Schutz der Bürger höher gewichtet als die finanziellen Interessen der Investoren und der voreiligen Änderung des FNP nicht zustimmt.