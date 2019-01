Im Integrierten städtebaulichen Handlungskonzept (ISHK), das unter Beteiligung vieler Havixbecker entstanden ist, wurde schon die besondere Bedeutung des Museums als Frequenzbringer und Schlüsselprojekt hervorgehoben, erklärt die Gemeinde Havixbeck in einer Pressemitteilung. Nur die Modernisierung der Dauerausstellung ist dabei jedoch nach Expertenmeinung nicht ausreichend.

Wie sicher sind die Kostenkalkulationen?, fragen sich viele Havixbecker. Ist das finanzielle Risiko für Havixbeck tragbar? Seit den ersten Planungen im Jahr 2012 und einem zwischenzeitlichen Planungsstopp in 2014 wurde das Projekt bis heute immer weiter und detaillierter geplant – es hat sich buchstäblich „entwickelt“. Der Bauumfang und die damit verbundenen Kosten stehen jetzt fest. Natürlich können Baukostensteigerungen bis zur Umsetzung nur solide geschätzt werden – das ist bei Planungen für die Zukunft immer so.

Auch das Betriebskonzept mit Bedarf an Personal und Sachmitteln für die Bausteine Museum, Baukultur, Lern-, Veranstaltungs- und Kulturort steht und wurde extern bewertet. Der Gutachter stellt fest: Die Betriebskosten steigen von derzeit jährlich 175 800 Euro auf 249 400 Euro, ein Plus von 73 600 Euro.

Durch diese Gelder – und die Belastungen durch die Neu- und Umbaumaßnahmen sind schon hierin enthalten – entsteht für Havixbeck ein bedeutender Mehrwert für Wirtschaft, Tourismus, Attraktivität, Kultur und Bildung. Darüber hinaus kann die Gemeinde über eine bevorzugte Fördermöglichkeit auch Zuschüsse für andere Maßnahmen aus dem ISHK erhalten, zum Beispiel die Umgestaltung des Bestensee-Platzes sowie die Aufwertung der Fußgängerzone und der Wegeverbindungen vom Bahnhof durch den Ortskern zum Museum.

Übernimmt sich die Gemeinde mit dem Projekt? Drohen gar Steuererhöhungen? Diese Fragen brennen vielen unter den Nägeln. „Die Verbesserung der finanziellen Rahmenbedingungen durch die aktuelle wirtschaftliche Lage ermöglicht uns die Umsetzung dieses Projektes und weiterer Maßnahmen, ohne dass Steuererhöhungen notwendig sind“, so Bürgermeister Klaus Gromöller. Im Haushaltsplan 2019 sind die Neubaumaßnahmen an der AFG, der Anbau bei der Feuerwehr und andere zukunftsweisende Investitionen veranschlagt – das Projekt am Sandsteinmuseum gehört dabei noch zu den Kleineren. Schulen, Kitas, Bäder und Vereine werden nicht benachteiligt. Und trotzdem kann ein Überschuss in diesem und in den nächsten Jahren erwirtschaftet werden.

Absolute Sicherheit in Zukunftsfragen gibt es nie. Jedoch gibt es noch viele Stellschrauben, um die Kosten für das Kompetenzzentrum verantwortungsvoll in Grenzen zu halten. „Deshalb brauchen wir Mut für Veränderungen und Entwicklungen“, so der Bürgermeister, „denn wir investieren, damit unser Dorf den Anschluss nicht verliert!“