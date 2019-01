Was ist in all den Jahren passiert?

Ist der Ursprung des Bürgerbegehrens aus dem Umfeld der Nachbarschaft zum Sandstein-Museum entstanden?

Bernd Leusmann: Das wird von den Befürwortern (Ja-Bewegung) gerne angeführt. Die Nachbarn würden ihre eigenen Interessen vertreten und missbrauchten das Bürgerbegehren. Das trifft nicht zu. Ich habe die Nachbarn aufgefordert, ein Begehren anzustreben, was von den Anliegern aber nicht weiter verfolgt wurde. Ihre Begründung lautete: Dafür haben wir in der Gemeinde keine Lobby und sind eine Minderheit.

Wie kam es denn zum Bürgerbegehren gegen die Erweiterung?

Ingo Spindelndreier: Wir und auch viele besorgte Bürger verfolgen schon seit Längerem die Planung und Erweiterung des Museums. Sie wurde von den Befürwortern, allen voran dem Bürgermeister, beworben mit Schlagworten wie Frequenzbringer, Leuchtturmprojekt, Nutzen für den Ort und Verschönerung des Ortskerns. Auf die Risiken und die Mehrbelastung durch gestiegene Investitionskosten sowie Betriebskosten wird nicht hingewiesen. Auch im Rat ist aufgrund der Mehrbelastung eine kontroverse Diskussion entstanden. Die CDU und SPD im Rat sind ja auch zwiegespalten. Das kommt in dem Flyer mit den Aussagen zum Bürgerentscheid gar nicht zum Tragen.

Wie wollen Sie den Befürwortern Paroli bieten?

Leusmann: Wir haben nicht die Absicht, den Befürwortern Paroli zu bieten! Unser Anliegen ist es, die interessierten und besorgten Bürger auf die Risiken hinzuweisen, Dokumente und Gutachten öffentlich darzustellen und Kosten mit Zahlen zu benennen. Fakten müssen hinterfragt werden. Der Bürger soll sich eine eigene Meinung bilden, ob er dieses Projekt mit allen Folgekosten selber verantworten kann.

Sind Sie wirklich davon überzeugt, den Ratsbürgerentscheid am 10. Februar zu gewinnen?

Leusmann: Dieser Ratsbürgerentscheid, der durch Brief- und Urnenwahl entschieden wird, ist keine Wahl im klassischen Sinne. Am 10. Februar trifft der Bürger eine Entscheidung anstelle des Rates, die uns noch über Jahre beschäftigen wird. Es wird keine Gewinner oder Verlierer geben. Es wird eine Entscheidung unmittelbar durch die Bürger der Gemeinde geben. Das Projekt wird wie geplant weitergeführt – oder die bisherigen Planungen werden gestoppt.

Wenn die Entscheidung durch den Bürger gegen die Fortsetzung der Planungen kommt, was für Alternativen sehen Sie?

Spindelndreier: Sollten wir zu dieser Entscheidung kommen, eröffnet sich ein neuer Weg der Planungen, um die Kosten besser im Auge zu behalten. Was spricht dagegen, das Museum in kleinen Schritten zu modernisieren? Es kann langsam wachsen und dadurch attraktiver für Besucher und Touristen werden. Das hätte aber längst geschehen können. Was ist denn in all den Jahren angepackt worden? Nichts! Aber jetzt einen Neubau zu planen für rund 900 000 Euro, der Café, Toiletten und Shop aufnimmt, halte ich für übertrieben. Die Umgestaltung für die Dauerausstellung des Museums kostet viel weniger, ist aber doch viel wichtiger in meinen Augen. Die Ertüchtigung der Durchfahrtsscheune und des Hauptgebäudes sollte zuerst erfolgen.

Wenn die derzeitige Planung nicht zum Tragen kommt, wird das Museum dann geschlossen?

Leusmann: Dies ist auch eine Behauptung der Befürworter. SPD- und CDU-Fraktion haben es in der Broschüre auch noch betont. Hier wird versucht, besorgte Bürger durch falsche Informationen zu verunsichern. Auch die Aussage, dass dann alle Fördergelder gestrichen werden, ist nicht richtig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kreis und der LWL das Sandstein-Museum gefährden wollen. Auch Städtebauförderung wird es für Havixbeck weiterhin geben, sonst würden wir gegenüber anderen Kommunen benachteiligt, die solche Projekte nicht fördern.

: