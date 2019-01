Die Feier findet statt am 26. Januar (Samstag) um 18 Uhr am Mahnmal auf dem Tilbecker Friedhof. Was ist der Grund für den ungewöhnlichen Zeitpunkt am Vorabend des Holocaust-Gedenktages um 18 Uhr in der Dunkelheit?

Die Anregung dafür kam durch die „Aktion 1 Million Sterne“, die am 17. November auf dem Tilbecker Kapellenplatz stattfand – mit an die 1000 Kerzen, die dort für bedürftige Menschen in der Ukraine entzündet wurden.

Ein Teil dieser Kerzen kommt am 26. Januar auf dem Tilbecker Friedhof wieder zum Einsatz.

Nach der Gedenkveranstaltung werden die Outdoor-Kerzen durch ein modernes Grablicht ersetzt. Dieses Grablicht am Mahnmal wird das ganze Jahr über dauerhaft leuchten. Dafür zeichnen Mitarbeiter und Bewohner des Stiftes Tilbeck verantwortlich.

Im Anschluss an die Gedenkfeier lädt das Stift um 18.30 Uhr zum Gottesdienst in die Kapelle ein.

► Wegen einer zeitgleichen Großveranstaltung wird den Anreisenden mit einem Pkw empfohlen auf dem Parkplatz P 4 (hinter den Tilbecker Werkstätten) zu parken.