Havixbeck -

Am 27. Januar (Sonntag) findet um 11 Uhr eine Gedenkveranstaltung an die Opfer des Nationalsozialismus in der Schul- und Gemeindebibliothek (Anne-Frank-Gesamtschule) statt. Als Referentin spricht Dr. Ursula Elsner aus Freiburg zum Thema: „Der Häftling und der KZ-Scherge.“