13 Havixbecker neu aufgenommen

„Mein Amt steht erst nächstes Jahr wieder zur Wahl, aber ich möchte euch heute schon mitteilen, dass ich dann nicht wieder antreten werden. Vielleicht könnt ihr euch schon Gedanken machen, wer für den Vorsitz geeignet wäre“, nordete Claudia Thier die Mitglieder der Kolpingfamilie Havixbeck ein. Die hatten sich am Freitagabend zur jährlichen Mitgliederversammlung zusammengefunden.

Erfreulich für den Verein ist, dass die Mitgliederzahlen nach oben streben. „Zwar sind sechs Mitglieder im vergangenen Jahr ausgetreten, dafür konnten wir insgesamt 13 neue Havixbecker für die Kolpingfamilie gewinnen“, freute sich Claudia Thier.

Die nahmen am Freitagabend offizielle ihren Einstand. In Form von Blumen und der gesegneten Kolpingnadeln hießen die Vorsitzende und Präses Siegfried Thesing die Neuen willkommen.

So gehören jetzt Berthold und Dorthe Homann, Isa-Maja Kötter, Thomas und Stefanie Becker mit ihren Söhnen Sebastian und Benedikt sowie Alexander König, seine Kinder Lukas und Kilian und seine Lebensgefährtin Linda Nieländer sowie Lara und Jan Messing zur Kolpingfamilie Havixbeck.

Somit freut sich der Verein derzeit über insgesamt 482 Mitglieder. Die haben sich im vergangenen Jahr überaus solidarisch mit anderen Vereinen und Institutionen gezeigt. So konnte die Kolpingfamilie insgesamt 3.500 Euro an Spenden verteilen – etwa an die Messdiener und die KJG Havixbeck, an das Müttergenesungswerk sowie an das Familienhaus der Uni Münster oder die Tansania-Hilfe der katholischen Kirchengemeinde.

Damit die Arbeit der Kolpingfamilie reibungslos funktioniert, ist ein arbeitskräftiger Vorstand von Nöten. Bei den turnusmäßigen Wahlen ergaben sich einige Neuerungen. So löst Claudia Thier (Schwägerin der Vorsitzenden) Thomas Ahmann nach langjähriger Arbeit als Kassierer ab.

Carmen Fieblinger, Felix Wallmeyer und Christian Hüser ergänzen den Vorstand als Beisitzer. Präses Siegfried Thesing und Beisitzer Mario Osewold wurden in ihren Ämtern bestätigt. So ist die Kolpingfamilie Havixbeck für das neue Jahr und die Ereignisse gut gerüstet.