„Wir wollten die Kleider in einem anderen Rahmen anbieten. Und wir haben tolle Sachen dabei“, weiß Teamsprecherin Helga Krake zu erzählen, denn bisher hatten sie und ihre Mitstreiterinnen Hochzeits- und Abendkleider nur am Rande der üblichen Kleidermärkte angeboten. Und so konnten im kleineren Umfeld als sonst – im Torhaus am Kirchplatz – bei der ersten Kommunionbörse viele festliche Kleidungsstücke präsentiert werden.

Etwa 45 Anbieter ließen ihre Abend- und Hochzeitskleider, aber auch Kommunionkleider und Anzüge sowie entsprechende Accessoires ausstellen, um noch andere damit glücklich zu machen und natürlich den ein oder anderen Obolus dafür zu erzielen.

20 Prozent des Erlöses behielt die kfd ein, um einen sozialen Zweck damit zu bedenken. „Wir wissen aber noch nicht wofür“, so Krake, die zu Beginn noch nicht abschätzen konnte, wie erfolgreich die erste Börse werden würde.

Dennoch sei sie zufrieden mit dem Andrang, der bei der neuen Veranstaltung noch etwas verhalten war. Die Veranstaltung soll aber wiederholt werden, denn sie müsse sich erst etablieren. „Ich bin gespannt, ob wir heute eines der Brautkleider verkaufen. Es wird ja immer weniger in weiß geheiratet“, war die Teamsprecherin ganz neugierig darauf, ob die Träume in Weiß auch weggehen, denn bei den Kleidermärkten wäre nie ein Hochzeitskleid gekauft worden.

Doch dieses Mal schienen die ehrenamtlichen Helferinnen enttäuscht zu werden.

Kommunionkleider, die laut Krake wieder schlichter werden und auch die Anzüge für die kleinen Männer waren interessanter für die Besucher, auch wenn die Kleinen schnell genervt vom vielen Anprobieren waren.

Einige Abendkleider für die nächste Hochzeitsgesellschaft oder für die Begleitung zur Kommunion des Geschwisterkindes wechselten den Besitzer.

Doch zu einer Kommunion gehört nicht nur das perfekte Kleid oder ein schicker Anzug. „Wir bieten gemeinsames Basteln von Einladungskarten unter Anleitung an“, lädt Helga Krake ein am 19. März (Dienstag) um 19.30 Uhr an einem Bastelabend teilzunehmen.