Kosten bleiben zunächst unklar

Zur Informationsveranstaltung mit dem Thema „Ausbau des Glasfasernetzes im Außenbereich“ kamen fast 250 Bürger ins AFG-Forum. Den Bewohnern sei die Bedeutung eines gut angeschlossenen Außenbereichs offenbar bewusst. Hierauf und auf die Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftlichen Ortsverein (LOV) Havixbeck-Hohenholte ging Bürgermeister Klaus Gromöller in seiner Begrüßung ein.

LOV-Vorsitzender André Kückmann referierte über den Nutzen eines Anschlusses für die Liegenschaften mit Glasfasertechnologien und über das erarbeitete Modell, das eine umfassende Versorgung der Wohnhäuser, Firmen und Gehöfte außerhalb des Ortskerns von Havixbeck ermöglichen soll.

Die Gemeindeverwaltung und der Förderverein verfolgen das Ziel, für das Konzept nach Möglichkeit Fördermittel des Bundes zu generieren. Unterschieden wird zwar nach förderfähigen und nicht förderfähigen Hauskoordinaten, jedoch wurde von Bürgermeister Gromöller eine Idee ins Spiel gebracht, die nun Grundlage des Handelns ist: die Gemeinde wird ihren gemeindlichen Anteil von 10 Prozent der Fördersumme zum Ausbau der förderfähigen Anschlüsse freigeben, wenn im Gegenzug auch die hierbei nicht berücksichtigten Gebiete eine Anschlussmöglichkeit bekommen.

„Für jeden Euro, den die Gemeinde gibt, bringt der Außenbereich einen Euro für den Ausbau im nicht förderfähigen Bereich auf“, so der Vorschlag des Bürgermeisters. Der LOV nahm dies dankbar auf, gründete nach dem positiven Beschluss des Gemeinderats für diesen Vorschlag den neuen Förderverein, der nun schon aktiv in der Erarbeitung der notwendigen Grundlagen tätig ist.

In der Versammlung wurde dann auch an einem Rechenbeispiel ein mögliches Szenario vorgestellt, berichtet André Kückmann. Hiernach will der Vorstand des Fördervereins der Mitgliederversammlung Ende Februar zum Beschluss der Beitragsordnung einen Anteil von 850 Euro je Anschluss vorschlagen.

Dieser Betrag ist nach Angaben von Kückmann eine eher pessimistische Schätzung, da man die tatsächlichen Fördergelder erst mit dem vorläufigen Förderbescheid beziffern kann. Andere Daten seien derzeit noch zu wage. Über einen Punkt ist sich der Vorstand des Fördervereins sicher: Nur wenn sich möglichst viele am Verein, an der Solidargemeinschaft des Außenbereichs und der Solidarkasse beteiligen, wird das Projekt umsetzbar werden.

Diesen Aufruf gab André Kückmann den Anwesenden am Ende der gut besuchten Veranstaltung mit auf den Weg und erntete am Ende seiner Ausführungen deutliche Zustimmung aus der Versammlung. Erste Mitgliedsanträge wurden direkt vor Ort ausgefüllt und abgegeben.

► Informationen um den Verein, den Stand der Dinge und der Mitgliedsantrag stehen im Internet bereit: Glasfaser-rundum-Havixbeck.de