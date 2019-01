Gespielt wird nach den Regeln für Volleyball bei einer Wassertiefe von 1,20 Metern. Jede Mannschaft besteht aus sechs Spielern. Bis zu zwei Auswechselspieler können eingesetzt werden. „Jeder Verein kann mit maximal einer Mannschaft teilnehmen“, erläutert Turnierleiter Manfred Wasserka. Die Startgebühr von 5 Euro pro Team ist am Turniertag zu zahlen.

Die teilnehmenden Mannschaften werden in vier Gruppen mit je fünf Mannschaften gelost, die in der Vorrunde jeweils in den Gruppen untereinander spielen. Die zwei Bestplatzierten aus den Vorrundengruppen erreichen die Zwischenrunde. Hier werden in zwei Gruppen die Teilnehmer der Endrunde ermittelt. Die beiden Erstplatzierten der Zwischenrunde treffen im Finale des 34. Wasservolleyballturniers aufeinander, die Zweitplatzierten im Spiel um Platz drei. Die Siegerehrung ist für 19 Uhr vorgesehen.

Anmeldungen nimmt Manfred Wasserka, Schützenstraße 68, 48329 Havixbeck, ✆ 0 25 07/70 95, Fax 0 25 07/57 14 61, E-Mail: wasserka@t-online.de, bis spätestens zum 11. Februar (Montag) entgegen. Nachmeldungen sind nicht möglich. Die Auslosung der Gruppen findet am 12. Februar (Dienstag) um 21.30 Uhr im Schulungsraum der DLRG im Freibad statt.