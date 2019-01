Die Angebote des DRK-Ortsvereins Havixbeck ist nur dank der Ehrenamtlichen möglich. „Die Durchführung der Blutspenden, Mitarbeit im Vorstand, Mitverantwortung für die DRK-Kindertageseinrichtung Janusz Korczak, Aufbau einer Bereitschaft, all diese Angebote könnten wir ohne Einsatz unserer ehrenamtlich Aktiven nicht erbringen“, so Klaus Gottschling, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Havixbeck.

Somit lud der Vorsitzende zu Beginn des Jahres all diejenigen zum Dankeschön-Abend ein, die sich ehrenamtlich für den Verein engagieren. In Havixbeck und Hohenholte besteht circa sechs mal im Jahr die Möglichkeit zur Blutspende. Dies ist nur durch die großartige Unterstützung der ehrenamtlichen Helfer möglich, sei es durch die Anmeldung, Verpflegung, Organisation oder die Vor-Ort Kinderbetreuung.

„Die Möglichkeiten, ehrenamtlich beim DRK, in den Rotkreuzgemeinschaften oder beim Jugendrotkreuz (JRK), mitzumachen, sind so vielfältig wie das Rote Kreuz selbst. „Wir freuen uns über alle, die anderen helfen wollen. Wir bieten Fortbildungen und Unterstützung für alle, die sich engagieren möchten. Wer schon Erfahrungen hat, kann sein Wissen bei uns vertiefen“, so der Ortsvorsitzende.

► Interessierte melden sich bei Vorstand@ov-havixbeck.drk.de