Schüler schätzen den Lernort

„In diesem Wettbewerb für mehr gute Schulen sind bundesweit 78 Teilnehmer an den Start gegangen“, verkündete Pia Lannert, Pressesprecherin der Robert-Bosch-Stiftung, die diesen Preis jedes Jahr gemeinsam mit der Heidehof-Stiftung auslobt.

Von diesen Bewerbern wurden 20 ausgesucht. Dazu gehört auch die Münsterlandschule, die just einen zweitägigen Besuch vom Jurorenteam hinter sich hat. Ende März ist zu erfahren, welche 15 Schulen nominiert wurden. Der Sieger darf sich über 100 000 Euro für sein Bildungsinstitut freuen. Der zweite Platz wird fünfmal besetzt und erhält jeweils 25 000 Euro, alle übrigen Nominierten bekommen immerhin 5 000 Euro.

Es sollte schon sehr wundern, wenn die Münsterlandschule nicht von der Partie wäre und nicht zu einem der prämierten Preisträger zählen würde. Denn: Die Juroren waren voll des Lobes. Was noch nicht unbedingt etwas zu sagen hat. Aber: Wie bislang scheint, ist laut Juroren-Auskunft so eine gelebte Inklusion wie diese Kombination aus Schule und Einrichtung für Menschen mit Behinderung im Kreis der Bewerber einzigartig.

Zu den sechs Qualitätsbereichen, die die Jury untersucht, zählen: Leistung, Umgang mit Vielfalt, Unterrichtsqualität, Verantwortung, Schulklima, Schulleben und außerschulische Partner und Schule als lernende Institution.

„Mich hat es sehr beeindruckt, wie hier Beziehung gestaltet und gelebt wird. Auch in Bezug auf die Netzwerkpartner und Unternehmen, die überzeugt sind, dass sie mit ihrer Unterstützung der Schule und somit auch sich etwas Gutes tun“, betonte Juror Lutz Bessel. Sein Teamkollege Frank Lipowksy war mit der Elternschaft ins Gespräch gekommen und begeistert von deren hoher Zufriedenheit: „Berücksichtigt man, welche schulischen Karrieren einige Kindern bereits hinter sich haben, ist das umso erfreulicher. Von allen war zu hören, dass die Kinder fröhlich und mit Freude lernen.“ Jurorin Monika Buhl hatte die Schülerschaft im Fokus. „Die Kinder schätzen ihre Schule als Lebensort, der ihnen schöne Räume bietet für die Begegnung wie für den Rückzug. Dass sie in ihren Entscheidungen Freiheit genießen, ist etwas Gutes.“

Die Januarsonne begünstigte den Aufenthalt der Gäste. „Unser Lern-Arrangement umfasst auch Das Drumherum draußen, was bei dem diesem schönen Wetter in den Blick genommen wurde. Damit haben wir ein Geschenk, das andere Schule so nicht haben“, bemerkte Sonderpädagogin Heidi Grewing vom Schulleitungsteam. Am 14. März werden die Nominierten bekannt gegeben.