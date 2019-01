Seit Gründung der Havixbecker Selbsthilfegruppe „Schmerz“ im Jahr 2003 unterstützt Apothekerin Anette Brückner den Verein. „Ich habe sie jedes Jahr durch eine Spende unterstützt, weil ich weiß, dass der Schmerz ein sehr belastendes Symptom vieler Erkrankungen ist“, berichtet Apothekerin. Einige Hundert Euro sind dabei zusammen gekommen.

Schmerzen seien durch Medikamente zu lindern, es gehöre aber eine mentale Auseinandersetzung und physiotherapeutische Unterstützung dazu. In der Apotheke könne sie und die Kolleginnen ihren Teil dazu beitragen, dem Schmerzpatienten zu helfen.

Die Schmerz-Selbsthilfegruppe sorgt für Informationen und gegenseitigen Erfahrungsaustausch. Auf die Bitte, bestimmte Produkte in das Sortiment aufzunehmen, sei sie gerne eingegangen. „Ich danke der Schmerz-Selbsthilfegruppe, dass sie es als wichtig ansieht, mein Engagement in die Öffentlichkeit zu bringen.“ Seit 2003 besteht die Blick-Apotheke.

Das monatliche Treffen der Gruppenmitglieder findet jeweils am dritten Dienstag im Monat ab 15 Uhr im Marienstift Droste zu Hülshoff, Altenberger Straße 18, in Havixbeck statt. Neue „Schmerz-Patienten“ sind gerne willkommen, so die Vorstandsmitglieder.