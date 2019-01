Gegründet wurde das Kammerorchester 1994 und ist eines der vier Orchester des Musikausbildungsprogramms, das vom Verein für Kultur und Kunst Ivoti (Ascarte) in Zusammenarbeit mit dem Institut Ivoti entwickelt wurde. Dieses Institut wurde 1909 als Deutsches Lehrerseminar in evangelischer Trägerschaft unter dem Namen „Seminário Evangélico Alemão de Professores“ ins Leben gerufen.

Ivoti liegt in Süd-Brasilien etwa 1400 Kilometer südlich von Rio de Janeiro. Derzeit wird die Camerata von der Lehrerin Isabel Wiebke geleitet. Die Konzertreise ist bereits die 7. Tournee der Camerata Ivoti durch Europa, sie führt durch Deutschland, Portugal, Holland und Österreich.

Ziel der Konzerte ist es, die Verbreitung und Wertschätzung der brasilianischen und südamerikanischen kulturellen Ausdrucksformen im Ausland, sowie den kulturellen Austausch mit anderen Ländern zu fördern. Dieser kulturelle Austausch findet auf vielfältige Weise statt. Zum einen wollen die jungen Brasilianer durch die Konzerte mit einem Repertoire brasilianischer und südamerikanischer Musik die Vielfalt ihrer Kultur für Europäer empfänglich machen. Zum anderen findet ein Austausch aber auch in den Begegnungen mit den Gastfamilien statt.

Vom Planungsteam des Jugendorchesters wurde ein abwechslungsreiches Programm auf die Füße gestellt, so werden die brasilianischen Musiker Havixbeck und Umgebung kennenlernen. Am Donnerstag besuchten beide Ensembles die Kölner Philharmonie und erhielten dort eine Probe mit dem WDR-Sinfonieorchester.

Eine Stadtführung in Münster ist für Freitag geplant. Experimentierfreudig sind beide Orchester außerdem, es steht eine gemeinsame Probe an.

Zum Abschluss des Besuches wird es am heutigen Samstag (26. Januar) um 19.30 Uhr ein gemeinsames Konzert in der Erlöserkirche in Münster geben.

Alle Havixbecker, Musikinteressierte und Freunde des Havixbecker Jugendorchesters sind dazu ganz herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.