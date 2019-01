Weichen für die Zukunft stellen

„Wo möchte Havixbeck eigentlich in zehn Jahren stehen?“ fragt Johannes Böcker von der „Ja-bewegt“-Initiative für die Umsetzung des „Kompetenzzentrum Naturstein und Baukultur“ beim Sandsteinmuseum. Derzeit werde die konzeptionelle Nutzungserweiterung des Sandsteinmuseums viel zu isoliert betrachtet. Die Sorge vieler Bürger um die Finanzierbarkeit verstelle den Blick auf strategische Fragen der Ortsentwicklung, wie der Wirtschafts- und Tourismusentwicklung im Ort. In einer Presseerklärung verweist die „Ja-Bewegt“-Initiative auf die relativ entspannte Haushaltslage. Es sei jetzt möglich und notwendig, die Weichen für die Zukunft zu stellen.

Ein Blick in den Masterplan Baumberge-Touristik 2026 von September 2018 und das Städtebauliche Handlungskonzept von 2014 macht klar: Unsere bekannte Radfahrerregion steht längst nicht konkurrenzlos da. Deshalb zielt die Tourismusbranche in den Baumbergen auf ein klares regionaltypisches Angebot entlang gemeinsamer Themen: „Künftig wird der Baumberger Sandstein im Mittelpunkt der touristischen Produktentwicklung stehen“, so heißt es im Masterplan. Allen voran soll das im Sinne der REGIONALE 2016 konzipierte Sandsteinmuseum mehr Tagestouristen und Kurzurlauber in die Baumberge ziehen. Feine Kulturveranstaltungen des Kompetenzzentrums ergänzen die Wechselausstellungen des Museums in der Sandsteinscheune sowie Seminare zur Baukultur in neu einzurichtenden Tagungsräumen.

Wanderer, Radfahrer und Reittouristen, aber auch wir Havixbecker brauchen Anlässe, weshalb es sich lohnt genau unsere Region und/oder das Museum zu besuchen. Wie wäre es zum Beispiel mit der Pantomime eines bekannten Künstlers über den Schabernack der Teitekerlchen in der sanierten Sandsteinscheune des Rabertshofes oder mit regelmäßigen Workshops für bauwillige Bürger zur Verwendung traditioneller Baumaterialien wie Stein und Holz im neuen Seminarraum?

Mit zentraler touristischer Werbung für die Veranstaltungen des Museums würden weit mehr Menschen angesprochen, als Havixbeck durch Alleinwerbung erreichen könnte.

Einen Veranstaltungsmanager hat das Sandsteinmuseum bisher nicht, da die aktuelle Hauptaufgabe darin besteht zu sammeln, zu bewahren und zu präsentieren. Veranstaltungen und schulische Führungen gab es zwar, aber eher vereinzelt. Neues Personal – gefördert durch den LWL - soll das ändern und so den Zulauf und die Einnahmen für das „Kompetenzzentrum“ erhöhen.

Am 10. Februar soll endlich mit dem Ratsbürgerentscheid der Weg frei gemacht werden, auch den Tourismus in Havixbeck nach vorne zu bringen. Denn selbst im Baumberge-Vergleich hinkt Havixbeck beim Tourismus hinterher. Die maßgeblichen Wander- und Radwege streifen Havixbeck nur am Rande, das Sandsteinmuseum hat durch die überalterte Ausstellung wenig Strahlkraft und an modernen Hotelbetten mangelt es.

Sobald die Bürger sich entschieden haben, das „Kompetenzzentrum für Naturstein und Baukultur“ auf den Weg zu bringen, wird es Zeit, sich um die Ansiedlung eines zusätzlichen Hotels zu kümmern, um Fragen des Catering, um den Schutz der Anlieger vor Parksuchverkehr und um wirksame Kostenkontrolle. All das gehört dazu. All das sind nächste Schritte. Deshalb appelliert die Ja-Bewegt“-Bewegung: Nehmen Sie teil an der Abstimmung und wählen Sie „Ja“, damit Havixbeck seine Chance nicht verspielt.