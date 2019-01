Der Heimatverein hat vor über drei Jahrzehnten die Erhaltung des Rabertschen Hofes für ein Baumberger-Sandstein-Museum initiiert und dessen Entwicklung begleitet. Ebenso ist vom Vorstand des Heimatvereins das Projekt zur Erweiterung des Baumberger-Sandstein-Museums in den vergangenen Jahren begleitet und unterstützt worden, da er darin seine originären Aufgaben verwirklicht sieht: die Heimatpflege, -forschung und -kunde sowie „die Verbundenheit der Mitbürger mit ihrer Heimat zu stärken“.

„Die Exponate unseres Museums stellen originale und authentische Objekte dar, die einerseits wegen ihrer primären Substanz, dem Sandstein aus heimischen Steinbrüchen, ausgewählt, erforscht und präsentiert werden, die andererseits vor allem Träger von Bedeutungen sind“, heißt es in einer Mitteilung des Heimatvereins. Ob als unbehauener Stein, handwerkliche Arbeit oder Kunstwerk speichern sie Informationen, die Aufschluss über die Geschichte ihrer Entstehung, die Kultur und Gesellschaft, die Menschen mit ihren Bedürfnissen geben.

Hierbei geht das Museum in Zukunft mit dem Thema Baukultur eine ergänzende und zukunftsweisende Zusammenarbeit ein, denn nicht nur das gebaute Objekt, sondern auch die Dorf- beziehungsweise Stadtgestaltung spiegeln diese Bedürfnisse und Werte der Menschen und wirken sich auch unmittelbar auf ihre Lebensgestaltung aus. Das Museum wird so mit der Erweiterung durch das „Kompetenzzentrum für Naturstein und Baukultur“ um eine zukunftsweisende Aufgabe ergänzt. Es erhält neben dem einzigartigen Baumberger Sandstein ein weiteres Alleinstellungsmerkmal für Havixbeck.

Der Vorstand des Heimatvereins ist überzeugt, dass das Kompetenzzentrum für Naturstein und Baukultur die Zukunft des Baumberger-Sandstein-Museums sichert und mit dem Thema Baukultur Havixbeck als Bildungs- und vor allem Kulturstandort attraktiver macht. „Nicht alles, was sichtbar ist, ist wichtig, aber alles was wichtig ist sollte in unserem neuen Museum sichtbar werden: Baumberger Sandstein und Baukultur prägen unsere Heimat, sie werden im neuen Museum sichtbar und erlebbar“, heißt es abschließend.